Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Übergabe der Geräte für den "Bargeldlosen Zahlungsverkehr"

Erfurt (ots)

Am 1. Juli 2022 um 13:30 Uhr wird in der Landespolizeiinspektion Erfurt in der Christian-Kittel-Straße 12 der Vizepräsident der Landespolizeidirektion, Thomas Quittenbaum, die ersten "Point of Sale"-Geräte an die LPI Erfurt übergeben.

Eine Pressemitteilung zur Übergabe der Geräte und der flächendeckenden Einführung des "Bargeldlosen Zahlungsverkehrs" wird am Freitag über das Presseportal veröffentlicht.

Interessierte Medienvertreter haben die Möglichkeit, diesem Termin beizuwohnen.

