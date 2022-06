Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Einladung zur Pressekonferenz Überregionaler operativer Einsatz des Landeskriminalamtes Thüringen vom 16.06.2022 4. Pressemeldung 10:15 Uhr und Einladung zur Pressekonferenz

Erfurt (ots)

In Ergänzung der Pressemitteilungen des TLKA zum heutigen Einsatz wird nachberichtet: In den meisten Durchsuchungsobjekten sind die Maßnahmen bereits abgeschlossen. In einem Objekt werden noch längere Zeit Daten für eine spätere Auswertung gesichert.

Das Landeskriminalamt Thüringen und die Staatsanwaltschaft Gera laden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz über den heutigen Polizeieinsatz des TLKA ein.

Der Thüringer Innenminister Georg Maier nimmt ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Termin: 16.06.2022 13:00 Uhr Treffpunkt Presse: Eingang/Wache TLKA ab 12:30 Uhr Ort: Landeskriminalamt Thüringen, Multifunktionsgebäude Kranichfelder Str. 1, 99097 Erfurt

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Hinweis: Ich bitte Sie, bis 16.06.2022, 12:00 Uhr um Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme und eine namentliche Auflistung aller Personen, die die Liegenschaft betreten wollen. Diese Rückmeldung senden Sie bitte an pressestelle.lka@polizei.thueringen.de. Geplant ist die Vorstellung der Einsatzlage des TLKA und der Staatsanwaltschaft Gera am heutigen Tag. Es stehen nur wenige Parkplätze vor der Haupteinfahrt des TLKA zur Verfügung. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Anreise und melden Sie sich bei der Hauswache des TLKA an.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie die Pressestelle des TLKA unter:

LANDESKRIMINALAMT THÜRINGEN

Controlling/QM/Präsidialbüro | Pressestelle Kranichfelder Straße 1 | 99097 Erfurt Tel: +49 (0) 361 57 43 11007 I Fax: +49 (0) 361 341 1450 https://polizei.thueringen.de/ · E-Mail: pressestelle.lka@polizei.thueringen.de

