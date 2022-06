Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Überregionaler operativer Einsatz des TLKA

Einsatzbericht

Erfurt (ots)

Unter Bezug auf die Presseeröffnungsmeldung von 06:56 Uhr berichtet das TLKA aus dem Einsatz:

Zwischenzeitlich wurden 21 Durchsuchungsobjekte betreten. Der Schwerpunkt der thüringenweiten Durchsuchungen befindet sich im Raum Saalfeld. Bisher wurden 7 Haftbefehle vollstreckt. Die Maßnahmen an den meisten Objekten dauern noch an. Die Einsatzkräfte werden durch Polizeihunde und den Einsatz von Spezialtechnik unterstützt. Bislang wurden mehrere Mobiltelefone und Kryptohandys, eine größere Menge Bargeld, ein hochwertiger PKW, eine Harley-Davidson, 2 hochwertige Uhren, einige PC bzw. Tablets, diverse Speichermedien, Sportbekleidung und Sportgeräte sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Darüber hinaus wurden 2 Schreckschusswaffen und eine vermutlich beschussfähige Handfeuerwaffe mit Munition aufgefunden. Genauere Informationen liegen aufgrund der andauernden Einsatzmaßnahmen und der hohen Anzahl an Einsatzorten noch nicht vor. Die Pressestelle des TLKA wird weiter berichten.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell