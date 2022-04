Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 33-Jährige am Mönchengladbacher Hbf fest

Mönchengladbach (ots)

Eine Frau (33) wurde am Mittwochnachmittag (20. April), 14.30 Uhr, durch Beamte der Bundespolizei am Europaplatz in Mönchengladbach kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass die Frau durch die Kreispolizeibehörde Viersen per Haftbefehl ausgeschrieben war. Die 33-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen.

Die 33-jährige Deutsche war den Beamten bereits aus früheren polizeilichen Anlässen bekannt und wurde kontrolliert. Bei der Personalienüberprüfung konnte festgestellt werden, dass sie durch die Kreispolizeibehörde Viersen per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen eines Diebstahls, einer Unterschlagung und einem Hausfriedensbruch wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Folglich verbrachten die Uniformierten die Frau auf die Dienststelle und eröffneten ihr den Haftbefehl. Im weiteren Verlauf wurde sie an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

