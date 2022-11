POL-GT: Aktion Radschlag - Vorsicht mit dem Knopf im Ohr

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Die Polizei wurde am Mittwochmorgen (09.11.) im Rahmen einer Schulwegsicherung auf einen verdächtigen Mann an einem Fußweg in der unmittelbaren Nähe einer Schule an der Wersestraße angesprochen. Nach derzeitigem Stand saß der Unbekannte am Dienstagmittag (08.11.) auf einer Bank an dem angrenzenden Aabach und hat einzelne Kinder ...

