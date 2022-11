Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalen in Steinhagen unterwegs - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Steinhagen/ Halle (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Montag (06.11.-07.11.) wurden in Steinhagen Haustüren und Fahrzeuge beschädigt. Die Unbekannten schlugen vermutlich mit Steinen auf die Objekte ein. Mehrere tausend Euro Schaden sind in der Nacht entstanden. Angezeigt sind unterdessen Beschädigungen in der Osterfeldstraße (2x beschädigte Pkw-Scheibe), der Liebigstraße (2x Pkw-Scheibe beschädigt), der Aprikosenstraße (1x beschädigte Haustür, 1x beschädigte Pkw-Scheibe), der Falkenstraße (1x beschädigte Pkw-Scheibe), der Quittenstraße (1x beschädigte Pkw-Scheibe, 1x beschädigte Haustür), der Carl-Benz Straße (1x beschädigte Pkw-Scheibe, 1x beschädigte Haustür) und der Adlerstraße (1x beschädigte Pkw-Scheibe).

Zudem gab es zwei ähnliche Beschädigungen am Schlesierweg und an der Dürkoppstraße in Halle (Westf.). Am Schlesierweg wurde eine Haustür und die Klingel eines Mehrfamilienhauses mit Steinen beschädigt. An der Dürkoppstraße wurde eine Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Tatzusammenhang der Beschädigungen in Steinhagen ist sehr wahrscheinlich. Die Taten in Halle (Westf.) sind von der Begehungsweise und vom Tatzeitraum sehr ähnlich. Aufgrund dessen wird auch dazu ein Tatzusammenhang geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen? Wer hat Personen gesehen, welche in der Nachtzeit durch die Straßen gezogen sind? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

