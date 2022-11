Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgänger entfernen sich nach Sturz einer Radfahrerin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am frühen Dienstagabend (08.11.2022), gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in Gütersloh ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Radfahrerin leicht verletzt wurde. Hierbei befuhr eine 16-jährige Gütersloherin, mit ihrem Fahrrad, den rechten Radweg der Herzebrocker Straße in Fahrtrichtung B61. In Höhe der Fußgängerbedarfsampel an der Einmündung zur Wiesenstraße wartete nach Angaben der Radfahrerin zu diesem Zeitpunkt ein Paar, welches offensichtlich beabsichtigte, die Herzebrocker Straße in Richtung Wiesenstraße zu überqueren. Bei Annäherung an diese Personen, hielt der Mann dann plötzlich einen Regenschirm quer zur Fahrtrichtung der jungen Frau, um diese vermutlich zum Anhalten zu bewegen. Infolge des dann eingeleiteten Bremsmanövers der Fahrradfahrerin stürzte diese zu Boden und verletzte sich leicht. Das Paar kümmerte sich nicht um die Verletzte und setzte seinen Weg zu Fuß in Richtung Berufskolleg fort. Bei dem Mann soll es sich nach Angaben der Radfahrerin um einen 50-60 jährigen Deutschen gehandelt haben. Die Frau konnte dahingehend beschrieben werden, dass diese kinnlange helle Haare hatte und einen roten Mantel trug. Die Verletzungen der jungen Frau bedurften keiner sofortigen ärztlichen Behandlung. Am Fahrrad konnte durch die aufnehmenden Polizeibeamten kein Schaden festgestellt werden. Das beschriebene Paar und weitere Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich unter Tel. 05241 869 0 mit der Polizei Gütersloh in Verbindung zu setzen.

