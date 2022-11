POL-GT: Mülltonnenbrand auf Schulgelände an der Bruder-Konrad Straße

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagmittag (07.11., 13.20 Uhr) kam es am Bahnhof in Rheda-Wiedenbrück zu einem Streit unter Jugendlichen. Im weiteren Verlauf schlug ein bislang unbekannter Jugendlicher einen 14-Jährigen. Der Unbekannte flüchtete. Der 14-Jährige wurde zur Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. ...

