Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Am 09.11.2022 kam es gegen 20:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Pkw Fahrer und einem 17-jährigen Pedelecfahrer. Der 17 Jährige befuhr ohne Helm die Neuenkirchener Straße in Richtung Dammstraße. Der Pkw-Fahrer befuhr die Neuenkirchener Straße in Richtung Lindenstraße und wollte an einer Kreuzung nach links in die Dalkestraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Pedelecfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1600 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell