Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 15-Jährige von zwei unbekannten Teenagern attackiert

Recklinghausen (ots)

Nach einer Attacke durch zwei bislang unbekannte Teenager, wurde eine 15-jährige Bottroperin leicht verletzt. Am Montagabend geriet sie, gegen 19.45 Uhr, an der Ecke Osterfelder Straße/ Kolpingplatz zunächst mit den zwei Unbekannten in einen Streit, bevor ihr die beiden dann mehrfach ins Gesicht schlugen. Anschließend rannten sie in Richtung ZOB davon. Zeugen beobachteten das Geschehen. Beschrieben werden die zwei Flüchtigen wie folgt: 13 - 15 Jahre alt, dunkle Haare, einer trug eine weiße bzw. helle Hose.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Beteiligten machen können, sich zu melden (0800 2361 111). Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt.

