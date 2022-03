Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub auf Tankstelle

kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach 08 Uhr bedrohte ein unbekannter männlicher Täter die Angestellte einer Tankstelle in Kaiserslautern. Mit einer dunklen Mütze sowie einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz maskiert und einem ca. sechs Zentimeter großen Messer in der Hand verlangte der Unbekannte von der Mitarbeiterin, die Kasse zu öffnen und ihm das darin befindliche Bargeld zu übergeben. Die Beute steckte er in seinen mitgeführten grauen Rucksack und entfernte sich zu Fuß in Richtung Media-Markt. Beim Überfall trug der zirka 40 - 50 Jahre alte Täter eine dunkle Regenjacke, eine dunkle Jogginghosen mit breiten hellen Streifen und schwarze Turnschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. /me

