Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Eringerfeld - Plötzlicher Fahrtrichtungswechsel

Geseke (ots)

Am Mittwoch (23. März 2022), gegen 15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Aldhofen mit seinem Wagen die Rüthener Straße von Eringerfeld aus in Richtung Störmede. An der Einmündung zum Mittelhäuser Weg ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein, bemerkte jedoch, dass er eigentlich noch geradeaus in Richtung Störmede fahren müsste und wechselte ruckartige wieder auf die Fahrspur in Richtung Störmede. Hierbei bemerkte er eine bereits neben ihm befindliche 51-jährige Autofahrerin aus Geseke zu spät und prallte mit seinem Wagen gegen die linke Autoseite der Gesekerin, die daraufhin mit ihrem Wagen erst im Graben zum Stillstand kam. Die leicht verletzte 51-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 6.000 Euro geschätzt. (reh)

