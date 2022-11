Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer bei Pkw-Kollision am Kreisverkehr schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am frühen Donnerstagabend (10.11., 17.20 Uhr) kam es am Kreisverkehr Sürenheider Straße/ Thaddäusstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Radfahrer, welcher sich hierbei schwer verletzte.

Zuvor befuhr ein 71-jähriger Gütersloher mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg der Sürenheider Straße aus Verl kommend in Richtung Gütersloh. Zeitgleich befuhr eine 60-jährige Frau aus Lage mit einem VW in den Kreisverkehr aus Avenwedde kommend ein, um daraufhin an der Thaddäusstraße auszufahren. Als der Radfahrer die Thaddäusstraße passieren wollte, um auf der Sürenheider Straße in Richtung Gütersloh weiterzufahren, kam es zur Kollision mit der VW-Fahrerin.

Der 71-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der umgehend verständigte Rettungsdienst transportierte den 71-Jährigen nach einer Erstversorgung am Unfallort zur stationären Aufnahme in ein Bielefelder Klinikum. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell