POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Das Polizeipräsidium Ulm richtet am 07.07.2022 den Landestag der Verkehrssicherheit auf dem Ulmer Münsterplatz aus.

Am Donnerstag, dem 07. Juli 2022, findet der Landestag der Verkehrssicherheit in Ulm statt. Gleichzeitig wird auf dem Münsterplatz das 30-jährige Jubiläum der Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR gefeiert. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr können die Besucher der Veranstaltung verschiedene Informationen zum Thema Verkehrssicherheit erhalten und an vielfältigen Aktionen teilnehmen. Themeninseln, Fahr- und Überschlagsimulator, unterschiedliche Parcours, Radkünster Daniel Rall und weitere Attraktionen stehen für die Besucher bereit. Bei einem Familienquiz können auch ein Flug in einem Polizeihubschrauber und eine Ballonfahrt gewonnen werden.

Die Veranstaltung wird um 9 Uhr auf einer Aktionsbühne auf dem Ulmer Münsterplatz eröffnet. Im Anschluss an die Eröffnung findet um 9.30 Uhr im Ulmer Münster eine Andacht zum Gedenken an die Opfer von Verkehrsunfällen statt. Im Stadthaus wird um 11 Uhr ein Festakt zum Landestag stattfinden, zu dem Gäste aus Politik und Wirtschaft geladen sind.

Danach ist vor dem Stadthaus ein Pressegespräch mit dem Innenminister des Landes Baden-Württemberg sowie stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobl, dem Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg Winfried Hermann, den Präsidenten des Deutschen Verkehrssicherheitsrates Prof. Dr. Walter Eichendorf und dem Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Ulm Bernhard Weber geplant. Alle Menschen sind herzlich eingeladen, am Landestag der Verkehrssicherheit teilzunehmen, sich umfassend zu informieren und sich von Darbietungen unterhalten zu lassen.

