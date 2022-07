Ulm (ots) - Gegen 11 Uhr drangen drei unbekannte Männer in ein Haus in der Konrad-Röntgen-Straße in Ehrenstein ein. Sie überwältigten hierfür eine 25-Jährige an der Haustüre. Ihr Vorgehen dabei war äußerst brutal. Die Männer zerrten die Frau dann auf der Suche nach Wertgegenständen durch das Haus. Sie ...

mehr