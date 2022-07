Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Aichelberg/A8 - Unfall wegen Sekundenschlaf

Am Montag kam ein 64-Jähriger auf der A8 bei Aichelberg von der Fahrbahn ab.

Gegen 8 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit drei Verwandten auf der A8 Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim-Ost verlor der Mann vermutlich aufgrund Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Mercedes. Er kam am Verzögerungsstreifen von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Grünfläche zwischen Verzögerungsstreifen und Beschleunigungsstreifen und prallte in die dortige Leitplanke. Dabei erlitt eine der Insassen, die nicht angegurtet war, Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um Betriebsstoffe, die aus dem Auto ausliefen und musste einen Teil des Grünstreifens abtragen. Außerdem kümmerten sich die Mitarbeitenden um die erste Absicherung von insgesamt sechs beschädigten Leitplanken. Die Polizei ermittelt nun den genauen Sachverhalt. Am Mercedes entstand Totalschaden. Ein Abschlepper brachte ihn von der Unfallstelle.

Hinweis der Polizei:

Die Straßenverkehrsordnung fordert von jedem Fahrer, bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu jeder Zeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann schnell zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

