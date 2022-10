Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Kripo ermittelt nach drei Raubüberfällen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen von drei Raubüberfällen am Mittwoch und Donnerstag (5./6. Oktober). Die Fälle im Detail:

1. Auf dem Marktplatz an der Moerser Straße in Hochheide entriss ein Unbekannter am Mittwoch gegen 10 Uhr den Stoffbeutel einer 74-Jährigen. Der Mann flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

2. Ebenfalls am Mittwoch (21:55 Uhr) ist ein 30-Jähriger am Bahnsteig an der Friedrich-Alfred-Straße (Hochemmerich) attackiert worden. Er berichtete der Polizei, dass er von einer Gruppe von fünf Männern nach Zigaretten gefragt wurde. Nachdem er versicherte, keine dabei zu haben, soll ihm einer der Männer mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend habe die Gruppe sein T-Shirt, was er anhatte, seinen Rucksack sowie seine Bauchtasche inklusive Bargeld gestohlen.

3. Nach einem Raubüberfall auf der Gartenstraße in Fahrn ist in der Nacht zu Donnerstag (00:15 Uhr) ein 37-Jähriger zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Er erzählte den Beamten, dass zwei maskierte Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend flüchtete das Duo mit einer Stange Zigaretten als Beute in Richtung Duisburger Straße. Sie werden auf 1,70 bis 1,85 Meter Größe geschätzt. Einer von ihnen trug einen schwarzen Pullover, sein Komplize einen grauen.

Wer hat in allen diesen Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht und kann weitere Angaben zu den Räubern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

