Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Ruhestörung führt zu mutmaßlichen Drogendealern

Duisburg (ots)

Weil sich Nachbarn über zu laute Musik beschwerten, sind an der Quadstraße zwei mutmaßliche Drogendealer aufgeflogen.

Nachbarn hatten am späten Dienstagabend (4. Oktober, kurz vor Mitternacht) die Polizei gerufen, weil aus der Wohnung eines 38-Jährigen andauernder Krach und viele laute Stimmen drangen. Außerdem wurden Glasflaschen vom Balkon geworfen. Als die Polizei an der Wohnungstür klingelte, stellte sich der Bewohner quer: Erst wollte er gar nicht die Tür öffnen und später die Beamten nicht in die Wohnung lassen. Aus gutem Grund: Wie sich nach einer von der Staatsanwaltschaft Duisburg angeordneten Durchsuchung herausstellte, lagen in der Wohnung und im Keller des Mannes unter anderem Cannabis, Potenzmittel, ein Messer, eine Softair-Pistole, Material zum Herstellen von Drogen und eine dreistellige Summe Bargeld in kleinen Scheinen. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen.

Die zweite mutmaßliche Drogendealerin ist eine 30-Jährige, die an der Quadstraße mitgefeiert hat. Als die Polizisten in die Wohnung kamen, stand sie auf, ging zum Balkon und warf etwas Weißes über die Brüstung. Später fanden die Polizisten zwei Tütchen mit weißem Pulver (offenbar Methamphetamine) auf dem Rasen und ein weiteres Tütchen in ihrer Tasche. Auch ihre Wohnung auf der Düppelstraße wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsucht. Hier befanden sich weitere Tütchen mit weißem Pulver und einer bräunlichen Substanz (mutmaßlich Haschisch). Auch die 30-Jährige bekam eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell