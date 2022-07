POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

windhagen (ots) - Am 21.07.2022, 05:30 Uhr kam es auf der Brunnenstraße in Windhagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrradfahrer befuhr die Strecke von Köhlershohn in Richtung Rederscheid (beides Ortsteile der OG Windhagen). In einer Linkskurve kam dem Fahrradfahrer ein dunkler PKW, mglw. Marke Opel, auf seiner Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Fahrradfahrer ausweichen und kam im Anschluss auf der unbefestigten Bankette zu ...

