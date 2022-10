Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Räuber flüchtet ohne Beute im "Torkelgang"

Duisburg (ots)

Ein Räuber ist am Freitagmorgen (30. September) gegen 9:10 Uhr von der Schwarzenberger Straße in die Krefelder Straße geflüchtet. Dabei sei er zwar gejoggt, aber das in einem sehr auffälligen Torkelgang. So beschreibt das ein Zehnjähriger, dem der Unbekannte zuvor versucht hat, eine Umhänge-Geldbörse zu entreißen. Die Polizei sucht Zeugen, die den etwa 45 Jahre alten, schlanken Mann, der graue lockige Haare haben soll, gesehen haben. Zur Tatzeit trug er eine graue Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

