Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Ausschreitung nach Fußballspiel - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Nach einem Amateurfußballspiel am Sonntagnachmittag (2. Oktober, 17:20 Uhr) an der Bahnhofstraße zwischen den Sportfreunden Walsum 09 und dem MTV Union Hamborn ist es zu Ausschreitungen gekommen. Ein 24-jähriger Spieler der Hamborner Mannschaft wurde verletzt. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der junge Mann berichtete der Polizei, dass es nach Abpfiff zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Teams gekommen sei. Als er versucht habe zu schlichten, habe ihn ein gegnerischer Spieler körperlich attackiert. Der 24-Jährige fiel zu Boden.

Dann sollen mehrere Personen auf den Platz gestürmt und mindestens drei Zuschauer auf den am Boden liegenden Hamborner eingetreten haben, so ein Zeuge. Er schätzt einen der Männer auf etwa 25 Jahre. Er hatte schwarze, kurze, lockige Haare sowie einen langen schwarzen Vollbart und trug einen cremefarbenen Jogginganzug.

Die Ermittlungen zu dem Spieler, der den 24-Jährigen attackiert hat, laufen derweil. Die Polizei Duisburg sucht aber noch Zeugen, die die Ausschreitung beobachtet haben und Angaben zu den tatverdächtigen Zuschauern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell