POL-DU: Wedau: Zwei Autos in Flammen - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Duisburg (ots) - Am Montag 03. Oktober meldeten Zeugen in den frühen Morgenstunden (02:45 Uhr) zwei maskierte Personen mit einem Motorroller vor dem Eingang der Filiale der Volksbank-Rhein-Ruhr auf der Pollerbruchstraße. Während eine bei laufendem Motor auf dem Roller verblieb, begab sich die andere nach dem Aufhebeln der Eingangstür in die Räumlichkeiten der ...

mehr