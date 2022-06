POL-K: 220616-2-K Festnahme nach Tötungsdelikt in Köln-Kalk

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: Nach einem Hinweis hat die Polizei am Mittwochnachmittag (15. Juni) in Köln-Kalk einen Mann (23) schwerstverletzt in einer Wohnung auf der Dillenburger Straße gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 23-Jährige noch am Tatort. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen aufgenommen. (jk/de) ...

mehr