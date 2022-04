Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsversuch - Trickdiebe ertappt

Ludwigshafen (ots)

Drei weibliche Trickdiebe im Alter von 14 bis 29 gaben sich am Donnerstag (28.04.2022) als Wasserableser aus und versuchten so in mindestens drei Wohnungen in der Königsbacher Straße zu gelangen. Eine 66-Jährige verständigte sofort die Polizei. Diese konnte das Trio in der Nähe antreffen. Die drei Trickdiebinnen wurden im Anschluss zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell