Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - 17-Jähriger mit Motorrad verunfallt

Ludwigshafen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache verunfallte ein 17-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch (27.04.2022) und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 17-Jährige war gegen 20.10 Uhr auf der Wollstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über das Motorrad verlor und mit einer Leitplanke kollidierte. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

