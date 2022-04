Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Ostern ist Ferien- und Reisezeit: Achtung Taschendiebe! - Bundespolizei wechselt kurzfristig die Seiten und gibt Tipps zum Schutz

Leipzig (ots)

Auf ihrer Ostertour durch Mitteldeutschland macht das Taschendiebstahlspräventionsteam der Bundespolizei am Donnerstag, den 7. April 2022 Station im Hauptbahnhof Leipzig. Die Taschendiebe in spe verraten in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr die Tricks der Diebe, um dabei Tipps zum Schutz vor Taschendieben weiter zu geben.

Bald ist es soweit! Dann sind sie endlich da, die Osterferien und das verlängerte Osterwochenende. Dann heißt es wieder den Koffer packen und ab in den Urlaub. Erfahrungsgemäß kommt es rund um die Osterfeiertage zu einem erhöhten Reiseaufkommen auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Im dichten Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden viele Gelegenheiten für Taschendiebe geboten. Hier finden diese immer wieder idealen Bedingungen, um mit einem raschen Griff in die Taschen anderer, an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Die Bundespolizeiinspektionen Leipzig, Erfurt und Magdeburg führen deshalb verstärkt Präventionsarbeit gegen Taschendiebe durch. Dazu ist das gemeinsame Taschendiebstahlspräventionsteam am 7. April 2022 im Hauptbahnhof Leipzig auf dem Querbahnsteig von 10:00 Uhr bis gegen 14:00 Uhr im Einsatz.

Dabei kann sich jeder sehr einfach gegen Taschendiebe schützen: Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten sollten Sie eng am Körper tragen und am besten verschließbare Innentaschen benutzen. Handtaschen und Rucksäcke mit dem Verschluss zum Körper tragen und unter den Arm klemmen. Beim Bezahlen keine Einblicke auf die PIN gewähren. Besondere Vorsicht muss gelten, wenn man angerempelt oder die Kleidung "unbeabsichtigt" beschmutzt wird - oder gar plötzlich umarmt oder angetanzt wird.

Hinweis an alle Medien:

Das Präventionsteam Taschendiebstahl lädt Sie zu den Veranstaltungen ein.

Tourdaten:

Mittwoch, 6. April 2022, 10:00 - 14:00 Uhr: Hauptbahnhof Erfurt

Donnerstag, 7.April 2022, 10:00 - 14:00 Uhr: Hauptbahnhof Leipzig, Querbahnsteig, Höhe Westhalle

Freitag, 9. April 2022, 10:00 - 14:00 Uhr: Hauptbahnhof Magdeburg

Ihren Ansprechpartner vor Ort erreichen Sie unter der Telefonnummer 0172 - 3 05 12 80

