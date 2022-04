POL-PPRP: Rangelei nach Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Ein Unbekannter klingelte am Dienstag (26.04.2022), gegen 12 Uhr, bei einer 81-Jährigen in Ludwigshafen Maudach und gab sich als Mitarbeiter der technischen Werke Ludwigshafen aus. Angeblich sei es in dem Anwesen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Aus diesem Grund müssten die Wasserleitungen in allen Wohnungen überprüft werden. Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung. Als der Unbekannte wieder ...

mehr