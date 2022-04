Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrüger gibt sich als TWL-Mitarbeiter aus

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter klingelte am Dienstag (26.04.2022), gegen 12 Uhr, bei einer 81-Jährigen in Ludwigshafen Maudach und gab sich als Mitarbeiter der technischen Werke Ludwigshafen aus. Angeblich sei es in dem Anwesen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Aus diesem Grund müssten die Wasserleitungen in allen Wohnungen überprüft werden. Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung. Als der Unbekannte wieder die Wohnung verlassen hatte, bemerkte sie das Fehlen einer Geldkassette. In der Geldkassette befand sich kein Bargeld. Der Mann war circa 1,85m groß, von kräftiger Statur und hatte schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er graue Arbeitskleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

