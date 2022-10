POL-DU: Neumühl: Unbekannte rauben Lachgas-Flaschen

Duisburg (ots) - In gleich drei Fällen gab es am Wochenende Verletzte bei Unfällen in Duisburg. Die Details: Dellviertel - Freitag (30. September, gegen 22:30 Uhr): Auf der Düsseldorfer Straße (Höhe Kulturstraße) ist einer 30-Jährigen ein schwarzer SUV (Kia) aufgefahren, als die Frau an einer roten Ampel bremste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Seat ...

