Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Verkehrsunfälle nach Blitzeis

B8 zwischen Herschbach (Oww) und Hahn am See (ots)

Am 28.01.2022 gegen 07:20 Uhr kam es auf der B8 zwischen Hahn am See und Herschbach (Oww) in Höhe Mähren aufgrund Blitzeis zu mehreren Verkehrsunfällen mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand ist niemand verletzt. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei sind im Einsatz. Die B8 aus Herschbach in Richtung Hahn am See ist derzeit voll gesperrt.

