POL-NOM: Illegale Müllablagerung

Northeim (ots) - Northeim, Hans-Hohlbein-Straße Sonntag, 28.08.2022 bis Montag, 12.09.2022 NORTHEIM(da) - Ein Unbekannter hat in der Hans-Holbein-Straße einen bereits seit zwei Wochen vor Ort abgestellten PKW VW Golf an mehreren Stellen zerkratzt und so einen Schaden in Höhe von mind. 2.000EUR verursacht. Hinweise bitte an die Polizei Northeim, Tel. 05551-7005-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

