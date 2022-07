Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Niedersachswerfen (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich in Niedersachswerfen, Nordhäuser Straße ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein Mercedesfahrer befuhr die Nordhäuser Straße (B4) in Richtung Ilfeld. Verkehrsbedingt musste dieser an der Lichtzeichenampel halten. Ein dahinter fahrender BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 20.000,- Euro. Die Beifahrerin im Mercedes verletzte sich bei dem Verkehrsunfal leicht.

