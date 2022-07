Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 16.-17.07.2022

Straftaten:

Unbekannte Täter entwendeten am 15.07.2022 / 21:30 Uhr in Niederorschel / Hauptstraße ein Handy Apple iPhone. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad kurzzeitig unbeaufsichtigt vor der Volksbank abgestellt und dabei vergessen, sein Handy aus der Handyhalterung zu entnehmen.

Am 16.07.2022 / 12:20 Uhr wurde im Tedi in Heiligenstadt / Wilhelmstraße 68 durch Angestellte des Geschäftes eine Ladendiebin gestellt. Diese konnte unter Zurücklassung des Diebesgutes unerkannt aus dem Laden flüchten. Die gesuchte Person ist ca. 20 Jahre alt, 1,70 m groß, schwarz bekleidet. Auffällig an ihr sind die Frisur (schwarze Dreadlocks, die bis zum Gesäß reichten) und mehrere Piecings an der Unterlippe.

