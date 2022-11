Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Jugendlicher verursacht Unfallserie

Gütersloh (ots)

Rietberg (SL) - Am Samstagnachmittag, 12.11.2022, ab 16:50 Uhr ereignete sich eine Serie von mehreren Verkehrsunfällen, welche zunächst im Bereich des Gladiolenweges begann. Dort wurde durch Zeugen ein PKW beobachtet der mit einem Bordstein kollidierte. Dabei lösten sich Teile des Fahrzeuges und flogen gegen die Wand eines Schuppens und die Seite eines geparkten Fahrzeuges. Der PKW setzte die Fahrt unvermindert fort und prallte im weiteren Verlauf gegen den Zaun eines Nachbargrundstückes. Unbeirrt fuhr der Fahrzeugführer weiter und fiel dann einige Minuten später auf dem Parkplatz eines Imbisses an der Mastholter Strasse auf. Dort fuhr man durch die vor dem Imbiss stehenden Tische und Bänke und entfernte sich wiederum zügig und ohne eingeschaltetes Abblendlicht von der Unfallstelle. Danach meldeten sich über Notruf weitere Zeugen, welche sich an der Straße Pulverdamm aufhielten. Dort wurde zunächst die Beschilderung einer Verkehrsinsel abgeräumt, wobei das Fahrzeug derart heftig mit dem Bordstein zusammenstieß, dass ein bereits zuvor platter Reifen sich gänzlich von der Felge löste. Funkensprühend ging die rücksichtslose Fahrt dann weiter in Fahrtrichtung Wiedenbrücker Straße. Kurz vor der dortigen Einmündung kam der PKW wieder von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Straßenlaterne. Noch auf dem Fahrersitz sitzend konnte ein 17-jähriger Rietberger durch die Einsatzkräfte angetroffen werden. Der alkoholisierte Jugendliche ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und nutzte für seine Fahrt einen nicht zugelassenen Opel. Durch den letzten Aufprall wurde der junge Mann leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. An dem genutzten Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen über zehntausend Euro. Entsprechende Strafverfahren gegen den Jugendlichen wurden eingeleitet.

