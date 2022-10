Polizeidirektion Lübeck

Am Dienstagmorgen, 18.10.2022, haben Unbekannte in unmittelbarer Nähe eines Campingplatzes in Bosau zwei hochwertige Echolote entwendet, welche nur für einen kurzen Zeitraum unbeobachtet abgelegt waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Gegen 07.40 Uhr suchte ein 29-Jähriger aus dem Kreis Plön mit seinem Auto einen Bereich neben dem Campingplatz in Bosau auf. Zum Entladen seiner Angelausrüstung parkte er kurzzeitig im Strandweg auf dem Parkplatz der dortigen Gaststätte. Anschließend holte er zwei wertvolle Echolote sowie zwei sog. Geberstangen heraus und legte diese am von außen uneinsehbaren Rand des Parkplatzes an einer Buschreihe ab.

Anschließend stieg der 29-Jährige wieder in sein Auto, um dieses ca. 150 Meter weiter umzuparken. Als er nach höchstens fünf Minuten zu Fuß zurückkehrte, waren die beiden Echolote offenbar durch Unbekannte gestohlen worden, während sich die Geberstangen noch vor Ort befanden.

Bei den gestohlenen Echoloten handelt es sich um hochpreisige Modelle der Marken Humminbird und Garmin. Beide Geräte waren zusammen an einer speziellen Halterung der Marke Ram Mount befestigt. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der zuständige Ermittler der Polizeistation in Hutzfeld sucht nun Zeugen, die am Dienstagmorgen, rund um den Tatzeitraum von 07.40 Uhr bis 07.45 Uhr, Personen im Bereich der Gaststätte gesehen haben oder die andere sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können. Möglicherweise werden oder wurden die Gegenstände auch zum Kauf angeboten.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hutzfeld unter der Telefonnummer 04527-510 oder per Email an hutzfeld.pst@polizei.landsh.de entgegen.

