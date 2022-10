Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Ahrensbök

Sachbeschädigung durch Unbekannte an Arnesbokenschule - Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag, 17.10.2022, bis Dienstagmorgen, 18.10.2022, haben Unbekannte an der Arnesbokenschule in Ahrensbök mehrere Graffiti an die Fassade und auf Scheiben von Fenstern und Eingangstüren gesprüht und zusätzlich noch eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um bei den Ermittlungen voranzukommen.

Ein Mitarbeiter des Bauhofes hatte die Beschädigungen an der im Gartenweg gelegenen Schule am 18.10.2022 gegen Mittag der Polizei gemeldet.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor, lediglich der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden. Die Tat ereignete sich demnach in der Zeit von Montag, 17.10.2022, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 18.10.2022, 07.30 Uhr.

Der zuständige Ermittler der Polizeistation in Ahrensbök sucht daher nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können und z.B. verdächtige Personen auf dem Schulgelände oder in der Nähe beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Ahrensbök unter der Telefonnummer 04525 - 7979910 oder per Email an ahrensboek.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell