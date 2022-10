Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

Illegale Abfallentsorgung in Ahrensbök

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (15./16.10.2022) entsorgte eine bislang unbekannte Person verbotener Weise zwei Maurerbütten mit diversen Abfällen, vermeintlich aus einer Autowerkstatt. Teilweise wäre eine Entsorgung im üblichen Hausmüll bzw. über die Wertstofftonne möglich gewesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Abgelegt wurden die beiden Behältnisse an einer Hofzufahrt in der Straße Glashütte zwischen den Ortschaften Lebatz und Tankenrade (Gemeinde Ahrensbök). In ihnen befanden sich unter anderem Radkappen und diverse andere Plastikteile. In einer Bütt wurden zahlreiche gebrauchte Ölfilter, jeweils in Tüten verpackt, entsorgt. So gelangten zwar keine Schadstoffe ins Erdreich, eine Ordnungswidrigkeit stellt dieses Verhalten dennoch dar und wird mit hohen Geldbußen versehen.

Gesetzlich ist nun der Grundstückseigentümer, auf dessen Grundstück der Müll entsorgt wurde, verpflichtet, sich um die gebührenpflichtige und ordnungsgemäße Entsorgung zu kümmern. Deshalb sucht die Polizeistation Ahrensbök nun nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, aber auch der verursachenden Person machen können. Hinweise nimmt der Sachbearbeiter unter der Rufnummer 04525 - 7979910 oder per Email an ahrensboek.pst@polizei.landsh.de entgegen.

