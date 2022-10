Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Auto landet auf der Seite - Fahrerin betrunken

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (13.10.2022) fuhr eine auf Fehmarn lebende 28-Jährige mit ihrem VW Polo von Lemkendorf nach Dänschendorf. Nach einer leichten Links-Rechts-Kurve kam sie zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken versteuerte die junge Frau sich, sodass sie ins Schleudern geriet und letztendlich mit dem Wagen auf der linken Seite auf dem rechten Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Bei der Unfallaufnahme wurde der vorherige Alkoholkonsum bei der Frau festgestellt.

Etwa um 14:40 Uhr befuhr die Insulanerin mit ihrem Polo die Lemkendorfer Straße von Lemkendorf kommend in Richtung Dänschendorf. Mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr sie in eine Links-Rechts-Kurve hinein, weshalb sie am Kurvenausgang nach links auf die Bankette abdriftete. Durch ihre Gegenlenkbewegung geriet der Kleinwagen ins Schleudern und kam anschließend auf dem rechten Grünstreifen auf der Seite zum Liegen. Die 28-Jährige verletzte sich leicht, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde zunächst von zufällig hinterherfahrenden Zeugen betreut.

Ein Rettungswagen sowie die freiwillige Feuerwehr Dänschendorf wurden alarmiert und an den Unfallort geschickt. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Fehmarn erlangte während der Unfallaufnahme den Verdacht, dass die junge Dame unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von 2,10 Promille. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe in den Diensträumen der Polizeistation Fehmarn zur Folge. Für die Eintragung eines Fahrverbots in den ausländischen EU-Führerschein der Fahranfängerin wurde dieser sichergestellt.

Die Polizeistation Fehmarn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell