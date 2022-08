Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Mettingen (ots)

Am Freitag (19.08.2022) ist es in der Zeit zwischen 13.10 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Recker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen anthrazitfarbenen VW Golf Plus an der hinteren rechten Seite. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Die Polizei Ibbenbüren sucht Zeugen und nimmt Hinweis unter der Rufnummer 05451/591-4315 entgegen.

