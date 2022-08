Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (19.08.2022), 18.00 Uhr und Samstag (20.08.2022), 15.45 Uhr ist es auf dem Parkplatz an der Straße Am Bahnhof 8 in Wersen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein dort geparkter schwarzer Audi A6 wurde von einem unbekannten Verursacher am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt nach erster Schätzung rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

