Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (20.08.22), 15.10 Uhr und Sonntag (21.08.22), 09.45 Uhr die Seitenscheibe der Beifahrertür eines schwarzen Skoda Kodiaqs eingeschlagen. Der Wagen parkte an der Karl-Arnold-Straße. Aus dem Auto wurde eine Geldbörse gestohlen. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl aus Kfz nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell