Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Gegen 07:35 Uhr ist es am Donnerstag auf der Boschstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 59-jährige Frau war mit ihrem Mercedes auf der Archenholdstraße unterwegs. An der Einmündung zur Boschstraße hielt sie an. Beim Anfahren übersah sie ein Kind auf einem Tretroller, das die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind stürzte zu Boden. Es wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. (wo)

