Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Unfall

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, gegen 23:50 Uhr, ist es an der Straße Teigelhof zu einem Unfall gekommen. Ein 39-jähriger Soester fuhr mit seinem Pedelec von Stockum kommend auf dem Teigelhof. In Echtrop stürzte er aufgrund von Alkoholeinflusses mit seinem Rad. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Nach eigenen Angaben hatte er zusammen mit einem Bekannten ein paar Bier getrunken. Er wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell