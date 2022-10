Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Roadpol - Streifenwagenbesatzung kontrollierte LKW

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (12.10.2022) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizei Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz in Puttgarden gleich mehrere Sattelzüge sowie einen PKW mit Anhänger. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Am schwersten traf es einen Kraftfahrer aus Spanien, der ein Bußgeld in Höhe von 1260,00 Euro bezahlen musste.

Der 43-jährige Spanier hatte in der vorausgegangenen Woche an einem einzigen Tag eine Gesamtlenkzeit von 18 Stunden auf seiner Fahrerkarte dokumentiert. Erlaubt sind maximal neun Stunden bei Einhaltung einer Pause von 45 Minuten nach viereinhalb Stunden. Zweimal in der Woche darf die Lenkzeit auf zehn Stunden erhöht werden. In diesem Fall wurde aufgrund der deutlichen Überschreitung ein Bußgeld inklusive einer Sicherheitsleistung von 1260,00 Euro fällig, welches vor Ort bezahlt werden musste.

Zwei Brummifahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 19 Km/h und 24 Km/h. Sie erwarten Bußgelder in Höhe von 168,00 Euro und 178,00 Euro. Ein weiterer saß ebenfalls zu lang hinter dem Steuer und muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Einem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, weil er einen Kleinbagger auf dem mitgeführten Anhänger nicht ordnungsgemäß gesichert hatte und vor Ort keine Abhilfe schaffen konnte. In diesem Bereich liegt das Verwarngeld bei 35 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell