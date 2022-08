Polizei Bonn

POL-BN: Versammlung vor Landwirtschaftsministerium in Bonn-Duisdorf: 500 Personen und 200 Traktoren erwartet

Rochusstraße wird teilweise für 8 Stunden gesperrt

Für Montag, 15.08.2022 hat der Verein "Land schafft Versorgung NRW e.V. in der Zeit von 6 Uhr bis 15 Uhr vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Bonn-Duisdorf eine Demonstration mit dem Thema: "Wir ackern für den Frieden" angemeldet.

Der Veranstalter erwartet rund 500 Personen, von denen 200 mit eigenen Traktoren anreisen werden. Auch wenn die Traktoren, so der bisherige Informationsstand, nicht in größeren Konvois anfahren werden, kann es insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr im Bonner Westen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Am Montag, 15.08.2022 wird die Rochusstraße voraussichtlich in Zeit von 6 Uhr bis 15 zwischen der Einmündung zur Villemombler Straße und dem Hermann-Wandersleb-Ring für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Der Rad- und Fußweg entlang der Rochusstraße ist von den Sperrmaßnahmen nicht betroffen. Der Bus- und Fahrzeugverkehr wird über die Villemombler Straße und den Schieffelingsweg umgeleitet werden.

Die Polizei wird den Anliegern die Aus- und Zufahrt aus/in den gesperrten Bereich sowie den angrenzenden Straßen ermöglichen und die Anlieger mit Postwurfsendungen über die zu erwartenden Einschränkungen informieren.

Die polizeiliche Einsatzplanung sieht vor, dass die Teilnehmenden ihre Traktoren auf den jeweils rechten Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen des Hermann-Wandersleb-Ring in Richtung Innenstadt und der Provinzialstraße in Richtung Lengsdorf abstellen werden.

So ist ein einspuriges Befahren dieser Hauptverkehrsstraßen in beide Fahrtrichtungen möglich. Dennoch wird empfohlen, diesen Bereich großräumig an diesem Tag zu umfahren.

Die Bonner Polizei wird die Versammlung mit einem größeren Einsatz begleiten und alles daran setzen, die Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Außerdem wird am Veranstaltungstag aktuell über Twitter (@polizei_nrw_bn) und bei Facebook (Polizei NRW Bonn) über die Verkehrssituation informiert. Fragen zu der Verkehrssituation werden am Montag, 15.08.2022, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15 Uhr am Bürgertelefon unter (0228) 15-3030 beantwortet.

