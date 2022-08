Bonn (ots) - Nach mehreren Geschäftseinbrüchen in Meckenheim hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen bislang Unbekannte die Eingangstüren zu fünf Geschäften auf, die sich in der Fußgängerzone am Neuen Markt befinden. In zwei weiteren Fällen scheiterten die Unbekannten an den Sicherungseinrichtungen der Türen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, ...

mehr