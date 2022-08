Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei registriert mehrere Aktivitäten "Falsche Handwerker" - Unbekannte gaukeln möglichen Wasserschaden vor - Bargeld und EC-Karten entwendet

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 02.08. und dem 05.08.2022 kam es im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei vermehrt zu Trickdiebstählen in Wohnungen, wobei die Legende des vermeintlichen Helfers und auch des angeblichen Handwerkes (Rohrbruch) eingesetzt wurde.

So suchten beispielsweise am 05.08.2022, gegen 20:25 Uhr, zwei "falsche Handwerker" ein Mehrfamilienhaus auf der Poppelsdorfer Allee auf. Hier klingelten sie an einer Wohnungstüre und verschafften sich unter der Legende eines möglichen Wasserschadens durch einen Rohrbruch Zugang zur Wohnung der GES. Die GES wird im Badezimmer beschäftigt, während der UBT die Wohnung durchsucht und dann unvermittelt wieder verschwindet. Nach Angaben der GES ist nach erster Durchsicht nichts entwendet worden.

In einem vergleichbaren Fall, der sich in den Mittagsstunden des 05.08.2022 in Rheinbach, in der Straße "Am Getreidespeicher" ereignet hatte, entwendeten die Unbekannten eine Geldkassette mit Bargeld und Kreditkarten.

Bei einem weiteren Fall in den späten Vormittgasstunden des 04.08.2022, der sich im Bereich eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Am Burgweiher" ereignete, entwendeten die Betrüger neben Bargeld auch eine EC-Karte, die nach dem derzeitigen Sachstand später auch betrügerisch eingesetzt wurde.

Das zuständige KK 24 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Auffällig ist, dass bei den drei Taten immer wieder ein auffällig kleiner Täter beschrieben wurde. In fast allen Fällen wurden zwei Tatverdächtige beschrieben:

- Männlich - 40-50 Jahre - korpulent/ kräftig - ca. 150 - 165cm groß - gepflegte Erscheinung - gut deutsch sprechend - kurze dunkle/ mittelbraune Haare

Zu der zweiten Person liegen derzeit keine Beschreibungsmerkmale vor. Die Unbekannten erbeuteten überwiegend Bargeld und EC- Karten, die teilweise im Anschluss an die Tat auch eingesetzt wurden.

Der/ die Täter verschafften sich teilweise vehement Zugang zur Wohnung, in dem sie die Geschädigten regelrecht bedrängten, sodass diese dann letztlich etwas zur Seite gingen und die Täter in die Wohnung gelangten. Raubdelikte sind aufgrund der Beschreibung jedoch auszuschließen.

Die Polizei rät im Zusammenhang mit den geschilderten Fällen "Falscher Handwerker":

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter von Energieversorgern oder Telefonbetreibern.

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Sprechen Sie sie laut und deutlich und rufen Sie ggf.um Hilfe.

Nutzen Sie in für Sie unüberschaubaren Situationen den polizeilichen Notruf "110"

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell