Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrerin gestürzt

Gerolstein (ots)

Am 17.06.2022 gegen 10:30 Uhr befuhr eine 56-jährige Radfahrerin aus dem Bereich Nordrehin-Westfalen mit ihrem E-Nile den Kylltalredweg in Gerolstein. Hier kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte auf den Asphalt. Die Radfahrerin wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

