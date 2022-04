Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Glasscheibe der Stadthalle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr mutmaßlich mit einem Stein eine Glasscheibe der Stadthalle Leonberg in der Römerstraße ein. Anschließend flüchtete er in Richtung Stadtpark und Berliner Straße. Zwei Zeugen konnten den Unbekannten wegrennen sehen und beschrieben ihn als etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er soll einen schwarzen Jogginganzug und ein weißes Oberteil getragen haben. An der Glasscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 zu melden.

