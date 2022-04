Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Tierbedarfsfachgeschäft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Gebäude in der Talstraße in Bietigheim-Bissingen. Über gestapelte Holzpaletten gelangten die Täter auf eine Terrasse im ersten Obergeschoss. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und erreichten so den Verkaufsraum. Im Büro brachen die unbekannten Täter einen Tresor sowie einen abgeschlossenen Schrank auf. Hierbei erbeuteten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 110025, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell